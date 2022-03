WOW Hitungan Jam Harga Emas di Pegadaian Naik Rp20.000, Hari Ini Tembus Rp1.078 Per Gram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga emas di Pedagaian Pangkalpinang terus menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Bahkan dalam hitungan jam harga emas ini naik Rp 20.000 di mana sebelumnya pagi hari Rabu (9/3/2022) harga emas berada di angka Rp 1.058.000 per gram, sedangkan saat ini emas tembus Rp 1.078.000 per gram. Sedangkan untuk harga jual emas hari ini berada di kisaran Rp926.000 per gram.

Relationship Manager PT Pegadaian Cabang Pangkalpinang, Aulia Oktrivianty mengungkapkan, Kenaikan harga emas ini terus terjadi seiring dengan tren perkembangan harga dunia.

"Harga emas ini sewaktu-waktu bisa naik, baik per jam ataupun per harinya tergantung dengan tren perkembangan harga dunia. Pagi tadi per gram nya Rp 1.058.000 dan saat ini Rp 1.078/000," ungkap Aulia kepada Bangkapos.com, Rabu (8/3/2022).

Ia mengungkapkan hingga saat ini total ada 14.000 nasabah yang aktif tergabung di pegadaian.

"Untuk investasi emas ini memang paling banyak diminati masyarakat, selama Februari kemarin kita mencatat ada kenaikan hingga 30 persen, dan dengan harga emas yang terus meningkat juga menunjukan kenaikan nasabah," kata Aulia.

Untuk itu pihaknya juga memberikan promo menarik kepada para nasabah yang ikut dalam program investasi emas di pegadaian, seperti casback berupa bonus asuransi jiwa selama 1 tahun dan promo lainnya.

Ia menambahkan di tengah pandemi Covid-19 saat ini pihaknya pun terus berinovasi dengan memudahkam masyarakat untuk bertransaksi melalui marketplace.

"Jadi marketplace ini merupakan inovasi agar masyarakat dengan mudah bisa langsung membuka ataupun melakukan transksi tabungan emas tanpa harus datang langsung ke kantor, dan bisa bertransaksi langsung ke di marketplace yang tersedia," jelas Aulia.

Berikut daftar harga emas antam hari ini Rabu, (3/8/2022) di Pegadagaian Pangkalpinang:

Harga emas 0,5 gram : Rp591.000

Harga emas 1 gram: Rp1.075.000

Harga emas 2 gram: Rp2.091.000

Harga emas 5 gram: Rp5.149.000

Harga emas 10 gram: Rp10.239.000

Harga emas 25 gram: Rp25.466.000

Harga emas 50 gram: Rp50.849.000

Harga emas 100 gram: Rp101.610.000

(Bangkapos.com/Sela Agustika)