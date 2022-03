Pakai Kerudung, Aura Kasih Disebut Makin Cantik, Begini Penampilannya

BANGKAPOS.COM - Aura Kasih terlihat tak seperti biasa.

Ia terlihat memakai kain menutup bagian kepalanya seperti memakai kerudung.

Hal ini memancing reaksi para fans.

mereka mengungkapkan bahwa Aura Kasih nampak terlihat lebih cantik jika memakai kerudung.

"And there's no remedy for memory" tulis Aura Kasih.

Tak sedikit para fans mengungkapkan kekagumannya melihat Aura Kasih memakai kerudung.

Aura Kasih disebut lebih indah dan cantik.

Begini reaksi para fans melihat Aura Kasih memakai kerudung :

ade_rahmat496 : Cantik banget, subhhannallah