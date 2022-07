Mahasiswa Prodi KPI IAIN SAS Babel Gelar Talkshow How To Be Profesional Writer

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mahasiswa program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN SAS Bangka Belitung gelar talk show HOW TO BE PROFESIONAL WRITER dengan mengusung tema "Bagaimana Menjadi Seorang Penulis Profesional Dalam Manajemen Public Relation", di gedung Fakultasa Dakwah dan Komunikasi Islam, Rabu (29/6/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah Profesional Public Relation yang diampu oleh Yera Yulista, M.Si.

Kegiatan dibuat guna memberika kesempatan kepada mahasiswa prodi KPI semester 4 dalam mengelola suatu event atau kegiatan dan juga memberikan pengetahuan tentang skill kepenulisan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Profesional Publik Relation.

Ari Wibowo, M.Sos dalam menyampaikan materi tentang bagaimana cara menjadi seorang penulisan profesional dalam manajemen Public Relation "Menulis itu sudah harus menjadi jati diri kita.

Apalagi di dunia kampus menulis adalah sebuah kewajiban dan untuk menjadi seorang PR Profesional menulis itu merupakan hal yang wajib untuk dikuasai agar pesan yg hendak disampaikan ke masyarakat tidak terjadi Miss communication".

Talk show tersebut juga diselingi dengan game kecil tentang kepenulisan yang menambah semangat para peserta dalam talk Show tersebut.

Fergiawan Aldi Arwando selaku ketua pelaksana dalam kegiatan tersebut menyampaikan terimakasih kepada para peserta dan juga panitia karena telah ikut serta menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang dunia kepenulisan dan ia juga berharap ilmu yg didapat juga mendapat keberkahan dari Allah SWT.

"Dari talk Show ini kita dapat belajar bagaimana menulis yang baik sesuai dengan bidang kita, entah itu dalam dunia pekerjaan atau pendidikan. Menulis juga suatu hal yang mudah untuk dilakukan jika terdapat kemauan dan konsistensi dalam menjalankannya. Ujar fergiawan. (Advertorial)