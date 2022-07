Inilah Daftar TV Swasta yang Siarkan Piala Dunia 2022, Cek Jadwal Tayangan Tim Jagoanmu Disini

BANGKAPOS.COM---Para pengemar sepak bola tentunya sudah tidak sabar menunggu perhelatan akbar piala dunia 2022 Qatar dari 21 November sampai 18 Desember 2022 mendatang.

Para pecinta olahraga tentunya sudah tak sabar melihat aksi maupun laga seru para bintang sepakbola dunia di pesta sepakbola empat tahunan ini.

Namun tentunya untuk melihat secara langsung ke Qatar tidak semua pecinta sepakbola yang bisa menyaksikan.

Jangan khawatir, para pecinta sepakbola bisa mencari alternatif dengan menonton melalui live di sejumlah TV swasta di Indonesia.

Stasiun TV penyiar Piala Dunia FIFA 2022 di Indonesia adalah Emtek Grup.

Adapun daftar channel TV yang menyiarkan Piala Dunia 2022 Qatar secara resmi adalah SCTV, Indosiar, O Channel, Mentari TV, dan Vidio.

Jersi Timnas Portugal untuk Piala Dunia 2022 bocor di media sosial (TWITTER.COM/SPORTBIBLE)

Berikut jadwal pertandingan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2022.

Babak Penyisihan Grup

Senin, 21 November

Senegal vs Belanda (17.00), Inggris vs Iran (20.00), Qatar vs Ekuador (23.00)

Selasa, 22 November:

Play-off AS vs Eropa (02.00), Argentina vs Arab Saudi (17.00), Denmark vs Tunisia (20.00), Meksiko vs Polandia (23.00)