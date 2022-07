Bakal Tayang 4 Agustus 2022, Inilah Alasan Pengabdi Setan 2 Wajib Ditonton di Bioskop Kesayangan

BANGKAPOS.COM - Film Pengabdi Setan 2 dipastikan tayang di bioskop 4 Agustus 2022 mendatang.

Sekuel dari Pengabdi Setan (2017) ini telah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya.

Film horor yang disutradarai oleh Joko Anwar ini telah ditonton oleh 4.206.103 penonton di bioskop, menjadikannya film Indonesia terlaris pada tahun 2017.

Banyak pemain baru

Kini Pengabdi Setan 2 akan kembali menampilkan para pemain lama seperti Tara Basro, Bront Palarae, Endy Arfian, Adhiyat, Ayu Laksmi, Dimas Aditya, dan Elly D. Luthan

Di sisi lain banyak wajah baru yang akan meramaikan Pengabdi Setan 2 diantaranya Jourdy Pranata, Ratu Felisha, Muzakki Ramdhan, Fatih Unru, Kiki Narendra, Rukman Rosadi, Mian Tiara, Muhammad Abe.

Visual dan audio ciamik

Project panjang visual effect (vfx) kurang lebih satu tahun dari tim produksi Come and See Pictures, membuat aura horror yang tersaji pada audio visual di film ini sangat meyakinkan dan mampu membuat jantung semakin berdebar saat melihat scene demi scene.

Joko Anwar dengan apik memainkan atmosfer pencahayaan redup yang mencekam.

Ia juga sangat apik berkolaborasi dengan komposer Aghi Narottama yang menciptakan beragam musik latar nggak hanya dari komposisi instrumen, melainkan juga dari choir ‘hantu’.