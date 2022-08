Livy Renata Bikin Gemas, Sudah Bertemu Luna Maya Tapi Tetap Tak Kenal, Padahal Sampai Berpelukan

BANGKAPOS.COM -- Meski sudah berkenalan dan bahkan berpelukan dan saling berpamitan, selebgram Livy Renata tetap tak mengenal artis sekaligus presenter dan model cantik Luna Maya.

Adapun hal itu diketahui melalui unggahkan Luna Maya di akun TikToknya baru-baru ini.

Seperti diketahui, sosok Livy Renata sempat mencuri perhatian publik lantaran tak mengenal Luna Maya dan Maia Estianty.

Livy Renata sempat menyebut Luna Maya sebagai ibu Al, El, Dul.

Sementara Maia Estianty disebut sebagai salah satu dari personel trio macan oleh Livy Renata.

Hal ini terungkap saat Livy Renata berbincang-bincang dengan Boy William beberapa waktu lalu.

Livy Renata dan Luna Maya (Kolase YouTube/ BW. dan Instagram @lunamaya)

"Is she (Luna Maya) the mother of Al, El, Dul? Dulu dekat sama Ahmad Dhani nikah and then she was in Trio Macan."

"That's Luna Maya," terang Livy Renata dengan penuh percaya diri dikutip Grid.iD dari YouTube BW.

Tak hanya itu, ia lantas mengira Maia Estianty merupakan personel Trio Macan.

"Maia Estianty? Dia part of Trio Macan?" ungkap Livy Renata.