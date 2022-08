Adipati Dolken Umumkan Canti Tachril Hamil Setelah 2 Tahun Menikah di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia dari pasangan selebritis Adipati Dolken dan Canti Tachril.

Setelah 2 tahun lalu menikah di Bangka Belitung, Adipati Dolken mengumumkan Canti Tachril, istrinya hamil.

Kabar tersebut dibagikan Adipati Dolken melalui Instagram tepat di hari ulang tahunnya.

"Good news on a good day! (Kabar baik di hari yang baik)

Doain semoga sehat terus yaa," tulis Adipati Dolken, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Media Asing Sebut Perang Antara Milisi Sulu Dibantu Filipina dengan Malaysia Akan Segera Terjadi?

Baca juga: Jangan Nyasar, Ini Rute Pawai di Kota Pangkalpinang Hari Ini Start Pukul 08.00 WIB

Baca juga: Terlibat Perkelahian, Seorang Remaja Pangkalpinang Jadi Korban Penembakan

Adipati Dolken tak menyebutkan usia kehamilan Canti Tachril.

Namun aktor berusia 31 tahun ini memajang foto USG calon buah hatinya dan kondisi perut Canti yang sudah membesar.

Senada istri Adipati Dolken, Canti Tachril juga mengumumkan kebahagiaan mereka.

"hepi ibu to be and hepi bedei Ayah to be" tulisnya di @cantitachril

Sontak para rekan selebritis membanjiri pasangan ini dengan ucapan selamat di kolom komentar