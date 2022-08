Harga Jual Telur Ayam di Pangkalpinang Naik, Begini Kisarannya    

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga jual telur ayam ras atau biasa disebut telur ayam negeri mengalami kenaikkan menyusul melambungnya harga jual ayam, akhir-akhir ini.

Sebelumnya harga jual telur ayam di Toko Grosir Febyola Pasar Pagi Pangkalpinang berada pada kisaran Rp1.800 per butir. Namun saat ini harga telur ayam berada pada kisaran Rp1.900 per butir.

Owner Toko Trosir telur Febyola di Pasar Pagi Pangkalpinang, Febyola mengatakan harga telur yang berkisar di Rp1.900 ini sudah terjadi kurang lebih sejak dua pekan terakhir.

"Kalau yang kita jual untuk yang kecil ada Rp1.750 per butir dan yang besar Rp1.900 per butir. Dulunyakan harga telur ini kan hanya Rp1.650 perbutir dan terus naik sekrang di Rp1.900 per butir," kata Febyola saat ditemui Bangkapos.com, Selasa (23/8/2022).

Tingginya harga telur saat ini katanya, turut berimbas terhadap daya beli masyarakat. Penurunan daya beli telur ini diprediksi mencapai hingga 50 persen dibanding hari biasanya.

"Turut berimbas harga telur mahal ini bisa hampir 50 persen, telur ini kan kita datangkan langsung dari Palembang, nah biasanya kita kirim dua atau tiga hari sekali, sekarang sekali ngirim bisa untuk satu mingggu," kata Febyola.

Sementara itu harga telur yang dijualnya memang bervariasi, tergantung ukuran besar kecilnya telur. "Pembeli telor di tempat kita berbagai kalangan, ada yang masyarakat biasa untuk konsumsi pribadi, dan juga yang pedangan," ucapnya.

Sepinya pembeli telur ayam dengan harga jual yang tinggi saat ini juga diakui oleh Junai, pedagang di Pasar Burung Pangkalpinang.

Ia mengakui, pembeli telur ayam pun turut terjadi penurunan dari harga jual sebelum terjadi kenaikan. "Ya harga tinggi sekarang, naik ada yang Rp2.000 per butir. Sebelumnya kan Rp1.900 kita jual. Dari pembeli pun turun dari biasanya. Semoga terlur ini bisa turun sehingga kita jualpun lebih mudah kaya dulu," ujar Junai. (Bangkapos.com/Sela Agustika)