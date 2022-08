Maria Vania Tes Keseimbangan di Atas Matras, Netizen Sebut Pentingnya Makan Wortel Sejak Dini

BANGKAPOS.COM -- Artis sekaligus presenter cantik Maria Vania kembali mengunggah video terbaru di TikTok.

Kali ini, wanita yang akrab disapa Vania itu melakukan tes keseimbangan tubuh di atas matras yoga.

Dirinya sudah siap mengenakan sportwear ketat kecintaannya, kali ini berwarna orange.

Rambut panjangnya kali ini ia kuncir ponytail agar tak menganggu konsentrasinya olahraga, sebagian rambut ia sisakan menambah kesan menggemaskan.

Diiringi musik energik yang tengah ngehit di TikTok, wanita 31 tahun ini melancarkan aksinya.

Ia pertama-tama mengambil posisi duduk dengan kaki ditekuk ke belakang.

Wanita cantik asal Bandung itu kemudian mengganti posisinya menjadi jongkok, duduk, hingga setengah berdiri.

Tak lupa kedua tangannya ikut digerakan ke depan begitu pula kakinya.

Usai sukses melakukan beberapa gerakan di atas, presenter acara "Take It or Leave It" itu tampak menikmati musik "Ojo Dibandingke" yang kemarin viral dinyanyikan Farel Prayoga di Istana Negara.

Vania juga tak lupa menebar senyum lebarnya yang membuat video itu tembus 1,4 juta viewers dalam sehari.