Ketahuan Kirim Bunga dan Surat Untuk Luna Maya, Herjunot Ali Diam-diam Naksir Mantan Ariel NOAH?

BANGKAPOS.COM- Ketahuan kirimi bunga dan surat untuk artis cantik Luna Maya, benarkah Herjunot Ali diam-diam naksir mantan Ariel NOAH?

Aktor tampan Herjunot Ali langsung mendapat sorotan usai ketahuan mengirim kado spesial berupa bunga dan surat untuk Luna Maya.

Hal itu usai Luna Maya terang-terangan menunjukkan kado spesial yang diberikan Herjunot Ali untuknya, di Instagram Story @lunamaya.

Tampak sebuket bunga indah nan segar yang dikirimi Herjunot Ali.

Tak cuma itu ada sebuah surat yang sepertinya berisi pesan sweet alias romantis untuk mantan Ariel NOAH itu.

Apa isinya?

Luna Maya pun menunjukkan isi pesan yang diberikan Herjunot Ali.

“Happy birthday, godspeed with all of your future endeavors, enjoy life, and keep on grinding,” tulis Herjunot di surat tersebut.

Rupanya Herjunot Ali mengirimi kado spesial di tepat di hari ulang tahun Luna ke-39.

Terlihat Herjunot menuliskan harapan baiknya untuk Luna Maya.