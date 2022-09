XL7 SUV Luar Biasa di Kelasnya, Kontributor Utama Ekspor Suzuki

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Suzuki XL7 hadir dengan tampilan maskulin, tangguh dan berkarakter.

Desain modern SUV 7-Seater memberikan kebanggaan dan kepercayaan bagi penggunanya.

Dilengkapi dengan fitur canggih semakin membuat XL7 menjadi SUV yang luar biasa di kelasnya.

Suzuki memberikan pengalaman berkendara luar biasa bersama Suzuki XL7.

XL7 kini hadir dengan New Two Tone Colors serta New Black and Red Accent Body Colors untuk tampilan yang stylish

dan tangguh.

Nikmati juga berkendara extra nyaman dalam kabin yang luas untuk 7 penumpang, dilengkapi dengan New Echo Leather Seat yang memberi kesan premium dan modern.

Dari segi tampilan, mobil memang terlihat gagah berkat penggunaan grille berukuran besar di sisi depan.

Selain itu SUV ini juga telah menggunakan bold LED headlamp with DRL dan roof rail sehingga membuatnya terkesan lebih tangguh.

Suzuki Jagorawi Motor selaku Authorized Dealer Mobil Suzuki di Wilayah Bangka Belitung di bulan September ini memberikan kemudahan bagi yang ingin memiliki Suzuki melalui leasing-leasing partner terbaiknya.

“Bagi yang membeli unit Suzuki XL7 bulan ini mendapatkan promo DP ringan mulai Rp18 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaan saja,” ucap Marketing Support PT Jagorawi Motor Pompi dari rilis, Kamis (1/9/2022).