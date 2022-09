Harga Ikan Stabil di Pasar Pangkalpinang, Tak Terdampak Kenaikan Harga BBM

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini membuat harga beberapa komoditi juga ikut terimbas naik. Termasuk bahan bumbu dapur seperti cabai dan lainnya.

Namun hingga saat ini untuk harga hasil laut seperti ikan di Pasar Pangkalpinang dan Pasar Air Itam masih terpantau stabil dan belum terjadi kenaikan.

"Untuk sekarang harga ikan masih stabil, belum ada kenaikan dan dampak. Tetapi tidak menutup kemungkinan harga ikan naik tergantung harga dari nelayan juga ," ucap Iwan Pedagang Ikan di Pasar Induk Pangkalpinang, Selasa (6/9/2022).

Ia mengatakan, dampak signifikan terjadinya kenaikan harga ikan ini disebabkan karena faktor cuaca atau angin kencang.

"Yang berpengaruh terhadap harga ikan ini apabila hasil tanggkapan sedikit dan faktor cuaca yang buruk, otomatis harga ini naik," ujarnya.

Diketahui untuk harga ikan saat ini untuk ikan bulat Rp50 ribu per kilogram, ikan ciew mata besar Rp40 ribu per kilogram, ikan tongkol Rp35 ribu per kilogram, cumi besar 90 ribu per kilogram.

"Untuk harga ikan saat ini sudah kurang lebih stabil sejak sebulan lalu dan kita ambil ikan ini langsung dari TPI," kata Iwan.

Ia berharap, harga ikan ini turut normal dan tidak terjadi kenaikan. Pasalnya untuk penjualan sendiri saat ini sepi.

"Harga saat ini normal penjualan sepi, apalagi kalau naik. Semoga harga ini masih tetap sama dan hasil tangakapan nelayan ini banyak sehingga harga jual ini bisa normal," ujarnya.

Stabilnya harga jual ikan saat ini juga masih berlaku di Pasar Air Itam Pangkalpinang.

Pedagang Ikan di Pasar Air Itam, Ani menyebut saat ini harga jual ikan masih stabil dan tidak terjadi kenaikan.

"Kalau sekarang masih sama dengan harga beberap minggu lalu, belum ada naik. Untuk ikan-ikan yang dijual ini kita ambil langsung dari nelayan di Batu Belubang. Tapi kita gak taulh kedepannya tidak menutup kemungkinan karena BBM juga kebutuhan nelayan untuk menangkap ikan," ujarnya.

Adapun daftar harga ikan yang dijual di Pasar Air Itam Pangkalpinang, Ikan Hapau Rp70 ribu, ikan ciw Rp30 ribu, Ikan Bulet Rp60- Rp65 ribu, ikan Singkur Rp45 ribu Rp 50 ribu, tongkol Rp45 ribu, cumi Rp85 ribu, cumi kecil Rp40 ribu.

