Penulis Naskah Money Heist Korea Terlibat dalam Film Baru Netflik, Parasyte: The Grey

Parasyte: The Grey

BANGKAPOS.COM - Jeon So Nee , Goo Kyo Hwan, dan Lee Jung Hyun semuanya akan membintangi serial Netflix mendatang “Parasyte: The Grey”!

“Parasyte: The Grey” didasarkan pada alam semesta dari serial manga legendaris “Parasyte,” meskipun akan menceritakan kisah barunya sendiri.

Drama ini akan mengikuti peristiwa yang terungkap ketika bentuk kehidupan parasit misterius jatuh ke Bumi dari luar angkasa dan berusaha untuk mendapatkan kekuatan dengan hidup dari inang manusia.

Saat mereka mulai mengganggu masyarakat, sekelompok manusia bersatu untuk berperang melawan kejahatan yang meningkat.

Serial mendatang akan dipimpin oleh Yeon Sang Ho, sutradara film zombie ikonik “ Train to Busan ” dan serial hit Netflix “Hellbound,” yang juga akan menulis naskah bersama dengan “Money Heist: Korea – Joint Economic Area Penulis Ryu Yong Jae.

Khususnya, baik Goo Kyo Hwan dan Lee Jung Hyun sebelumnya bekerja dengan Yeon Sang Ho di “ Peninsula ,” sekuel 2020 dari “Train to Busan.”

Jeon So Nee akan membintangi “Parasyte: The Grey” sebagai Jung Soo In, seorang wanita yang menjadi korban salah satu parasit misterius.

Namun, ketika gagal mengambil alih otaknya, dia tiba-tiba memulai koeksistensi yang aneh dengannya.

Goo Kyo Hwan akan berperan sebagai Seol Kang Woo, yang sedang mencari parasit untuk menemukan saudara perempuannya yang hilang.

Sementara itu, Lee Jung Hyun akan memerankan Choi Joon Kyung, pemimpin Tim Grey—satuan tugas yang didedikasikan untuk memerangi parasit.

Setelah kehilangan suaminya karena parasit, tekadnya untuk menghancurkan bentuk kehidupan invasif ini adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup.

Apakah Anda bersemangat untuk drama baru ini?

