Mahasiswa IAIN SAS Babel Ikuti Program Internasional Youth Innovation Forum Tiga Negara

BANGKAPOS.COM - Mahasiswa Naufal Lisanul Haq dari prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berhasil menjadi delegasi Indonesia dalam mengikuti Youth Innovation Forum “Youth for The Future” Batch Malaysia, Thailand, and Singapore 2022 yang diselenggarakan oleh Global Youth Action dari tanggal 6-11 September 2022 mendatang.

Global Youth Action merupakan organisasi kepemudaan internasional yang menciptakan kolaborasi antar gerakan pemuda di Indonesia dan di seluruh dunia guna mendukung dan mengkampanyekan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedangkan, Youth Innovation Forum merupkan wadah bagi pemimpin muda untuk belajar dan berbagi tentang ide inovatif serta implementatif untuk mewujudkan SDGs, serta mendorong pemuda untuk memberikan dampak positif ke lingkungan sekitar.

Youth Innovation Forum diselenggarakan di tiga negara yaitu Singapore, Malaysia, dan Thailand.

Kegiatan ini diikuti oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan pegawai dari beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih seminggu tersebut diisi dengan seminar tentang Sustainable Development Goals (SDGs), pelatihan, dan diskusi mengenai masalah dan solusi bagi permasalahan kependidikan, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan dunia.

Kemudian dilanjutkan dengan agenda lawatan sejarah dan budaya, observasi, wisata, dan study campus ke Nanyang Technological University di Singapura

Pada kesempatan tepisah Wakil Rektor III Dr H Muh Misdar MAg mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan bertaraf internasional yang diikuti mahasiswa bernilai dan berdampak positif bagi mahasiswa maupun IAIN SAS Bangka Belitung.

“Bagi mahasiswa lainnya akan terpacu juga untuk ikut kegiatan internasional. Jelas berdampak positif untuk institusi disamping mempunyai nilai lebih terhadap mahasiswanya karena ini adalah awal untuk mereka berani melanjutkan studi di luar negeri. ” ujar Misdar

Penulis : Ayaknan