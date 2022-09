Anya Geraldine Tutupin Mukanya yang Belum Make-Up, Refal Hadi dan Raffi Ahmad Rebutan Beri Gombalan

Anya Geraldine di New York

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine tutup muka saat direkam oleh Raffi Ahmad. Pasalnya artis cantik ini kurang pede karena tak memakai make up.

"Adu duh, aku belum make up, belum make up," kata Anya Geraldine.

Refal Hadi yang berada di sebelahnya mengatakan Anya Geraldine tak perlu make up karena sudah cantik.

"Kamu cantik alami," kata Refal Hadi.

Sementara Raffi Ahmad mengatakan Anya Geraldine tak perlu make up.

"Kamu gak perlu make up, kamu perlunya make if better everyday," katanya.

Anya Geraldine tanpa make up

Saat bertemu Raffi Ahmad dan keluarga, Anya tampak senang, karena ada sosok Cipung yang turut dibawa ke New York.

Raffi Ahmad dan Anya Geraldine terlibat dalam pergelaran New York Fashion Week 2022.

Mereka tampil di atas catwalk mengenakan brand Erigo, brand asal Indonesia yang tampil di pergelaran fashion tersebut.

Berbeda dengan Anya Geraldine yang ke Amerika Serikat bersama sejumlah artis, Raffi Ahmad turut memboyong keluarga besarnya.