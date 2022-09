Perankan Pelakor, Aktris Korea Han So Hee Pernah Terlibat dalam Kontroversi Gara-gara Kecantikannya

BANGKAPOS.COM - Banyak yang merasa dia terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Mereka mengatakan bahwa jika terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu.

Itu kecuali jika Anda berbicara tentang kecantikan Han So Hee .

Baru-baru ini, penggemar terkejut mengetahui bahwa sebelum debutnya, aktris Han So Hee pernah terlibat dalam kontroversi atas foto-foto Instagram-nya.

Ternyata, penggemar tidak percaya seseorang bisa secantik dia dan menuduh bahwa aktris pra-debut itu sangat memfilter dan memotret foto-fotonya!

Han So Hee (Koreaboo)

Pada postingan yang telah dilihat lebih dari 130 ribu kali, seorang netizen mengunggah cerita yang menulis bagaimana kecantikan aktris itu tidak dapat dipercaya oleh sebagian orang.

Ketika dia adalah seorang dewi Instagram, banyak orang mengatakan bahwa dia tidak mungkin terlihat seperti ini di kehidupan nyata dan menuduhnya memfilter fotonya dan menggunakan sudut untuk mencapai penampilannya.

Semua itu hilang setelah artikel pertama diterbitkan yang menunjukkan fotonya.

Netizen kemudian mengutip sutradara The World Of The Married , Mo Wanil yang menjelaskan keputusannya untuk memilih Han So Hee yang saat itu merupakan aktris yang kurang dikenal.

Penjelasan sutradara adalah bukti sensasi kecantikan aktris yang diaduk di industri.