Anak Ki Joko Bodo Ungkap Alasan Dibalik Hijrahnya Sang Ayah Tinggalkan Dunia Paranormal

BANGKAPOS.COM -- Nama Ki Joko Bodo sudah lama dikenal publik Tanah Air, terlebih di dunia supranatural.

Paranormal yang sering berpakain serba hitam dan berambut gondrong itu dikenal sebagai sosok yang erat dengan dunia mistis.

Namun, diketahui beberapa waktu terakhir, penampilan Ki Joko Bodo berubah 180 derajat.

Paranormal kawakan Indonesai itu tak lagi tampil berambut gondrong.

Ia juga berpenampilan rapi. Jenggot dan kumisnya telah dicukur.

Tak hanya penampilannya saja yang berubah, Ki Joko Bodo kini semakin mendekatkan dirinya dengan agama.

Hal itu diungkapkan anak perempuannya, Ayda Prasasti Paraningratu saat hadir di acara For You Fage (FYP) yang tayang di Trans7.

Kepada para host yakni Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Sasti mengatakan sang ayah kini telah bertaubat.

"Ayah aku enggak pernah ngomong ada momen titik balik. Tapi ayah selalu bilang kalau misalkan manusia setiap harinya tuh berhijrah ke arah yang lebih baik. Dan dia memutuskan untuk kembali lagi ke ilmu agamanya," ungkap Sasti di acara For Your Pagi, dikutip dari kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, Sabtu (17/9/2022).

Anak perempuan Ki Joko Bodo, Ayda Prasasti Paraningratu

Penuturan Sasti, ayahnya sudah tak lagi berkecimpung di dunia paranormal.