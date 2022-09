Arti Fuck Around yang Diposting Wendy Walters, Tanggapi Isu Perselingkuhan Diduga Reza Arap

BANGKAPOS.COM - Inilah arti Fuck Around yang diposting Wendy Walters mengganti caption fotonya bersama Reza Arap.

Isu perselingkuhan Reza Arap menyeruak hingga membuat Wendy Walters mengubah caption foto pernikahannya bersama Reza Arap di Instagram pribadinya.

Yang menjadi sorotan adalah kata fuck around yang diposting untuk mengganti tulisan sebelumnya pada foto pernikahan dengan Reza Arap.

Postingan yang tadinya tanggal pernikahan menjadi Fuck Around? emoji badut thank you for the trauma, dilansir instagram wendywalters, Rabu (21/9/2022).

Wendy Walters mendadak ubah caption di foto nikah. (Instagram @wendywalters)

Sebelumnya, Wendy Walters juga menuliskan istilah Fuck Around saat menanggapi cuitan warganet soal dugaan perselingkuhan Reza Arap.

"Menurut gue sih kalau bener Arap selingkuh, itu pasti ada sebabnya. Kita enggak tahu hal apa yang dialamin Arap sampai selingkuh.

Cowok kalau semisal sakit hati, terus-terusan, lama-lama capek enggak sih. Tapi gue juga enggak membenarkan perselingkuhan," tulis warganet Twitter.

Baca juga: Wendy Walters Ubah Caption Foto Pernikahan dengan Reza Arap: Terimakasih Atas Traumanya

Baca juga: 11 Detik Video Gisel dan Wijin Viral di TikTok Jadi Sorotan, Terciduk Manja dan Nempel Mulu

Baca juga: Regosek Segera Dimulai, Semua Warga di Pangkalpinang Akan Didata Tanpa Terkecuali

Istri Reza Arap yang akrab disapa Ciwen itu kemudian memberikan pesan menohok untuk menanggapi cuitan warganet.

"Apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan di saat perempuan udah berusaha jadi istri yang baik, diem di rumah dan ga macem-macem?

Apa iya cape hati bisa sembuh dengan f**k around? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi? bukan f**k around?" tulis Wendy Walters, Selasa, 20 September 2022.