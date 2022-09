Ariel NOAH Ngaku Sudah jadi Bapak-bapak, Tetap Energik Hibur Penonton We The Fest 2022

BANGKAPOS.COM -- Tampil sederhana dengan menggunakan kaos putih dan celana jeans, Ariel NOAH tampak lebih leluasa menyanyi saat Band NOAH menjadi salah satu line up yang tampil pada We The Fest 2022 day 2 Sabtu (24/9/2022).

NOAH mengguncang panggung We The Fest 2022 hari kedua di GBK Sports Comppex, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Sejak awal penampilan, Ariel NOAH terlihat semangat menyapa penonton yang sudah memadati panggung utama We The Fest 2022.

Menyanyikan beberapa lagu, Ariel menggoda para penonton dengan menanyakan apakah dirinya harus bernyanyi lagu lama atau barunya.

Tonton keseruan We The Fest 2022 hari pertama:

"Kita nyanyiin lagu lama atau baru nih?," tanya Ariel kepada penonton.

"LAMAAAA!!!!," seru penonton secara kompak untuk menyaksikan penampilan Ariel.

Ariel NOAH saat manggung di We The Fest, GBK Sports Complex Jakarta, Sabtu (24/9/2022). (Grid.ID/Ulfa Lutfia)

Ariel pun menyanyikan beberapa lagunya seperti Separuh Aku, Mendekati Lugu, Ku Katakan Dengan Indah, Mungkin Nanti, dll.

Melihat antusias penonton, ayah dari Alleia ini menanyakan keadaan para penonton.

"Saya juga pernah kecil, maksudnya pernah nonton konser," ungkap Ariel.