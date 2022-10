Ayu Dewi Hapus Unggahan Buket Bunga dari Regi Datau, Sudah Tahu Milik Toko Denise Chariesta?

BANGKAPOS.COM - Rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau belakangan jadi perbincangan warganet.

Hal ini usai suaminya, Regi Datau dituding warganet sebagai selingkuhan selebgram Denise Chariesta.

Diketahui dalam sebuah podcast Denise Chariesta mengaku terang-terangan menjadi simpanan suami orang.

Dari ciri-ciri yang dia sampaikan warganet menuding Denise telah menjadi orang ketiga dari hubungan Ayu Dewi dan Regi Datau.

Bahkan usut punya usut hadiah bunga raksasa yang terkarang bentuk love dari Regi Datau untuk Ayu Dewi itu berasal dari toko bunga Denise Chariesta.

Kala itu, Ayu Dewi mengungkap jika buket bunga itu hadiah dari suami dan anak-anaknya untuk perayaan ulang tahunnya ke-36.

Di buket bunga raksasa itu, terkuak pula tulisan indah buat Ayu Dewi dari Regi Datau dan anak-anak.

"Happy birthday Mommy. Thank you for being a wonderful and loving mommy to Aqila, Aqlan, Aqli, as well as a kind and caring wife to daddy. We wish you lots of happiness and blessing on your very special day," demikian tulisan tersebut.

Namun kini diketahui foto Ayu Dewi dan buket bunga sudah lenyap dari Instagram.

Warganet lantas menduga Ayu Dewi hapus foto buket bunga raksasa, karena tahu kiriman bunga itu dari Denise Chariesta.