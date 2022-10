Benarkah Reza Arap dan Wendy Walters Cerai? Ini Kabar Terbaru dari Keduanya

BANGKAPOS.COM - Belakangan ini kisruh rumah tangga Reza Arap dan Wendy Walters jadi konsumsi publik.

Personil Weird Genius ini disebut-sebut telah berselingkuh dari istrinya, Wendy Walters.

Kabar perceraian mereka pun mencuat beberapa hari ini.

Meski begitu, belum ada pernyataan resmi, baik dari Wendy maupun Reza terkait kabar perceraian tersebut.

Artinya keduanya masih belum tentu resmi bercerai.

Saat isu perselingkuhan Arap mulai melebar, Wendy pun membuat pernyataan langsung di Twitternya.

"Hi guys! Aku hargain semua yang udah speak up ke aku, but I don't think I can take any more evidences,” cuit Wendy Walters pada Rabu, 21 September.

“Jadi aku rasa udah cukup ya untuk evidences-nya, teman-teman. Thank you for ur concern!" tutup Wendy dalam cuitan tersebut.

Wendy Walters pun sudah menghapus foto sang suami di akun Instagram pribadinya, bahkan rangkaian pernikahannya di highlight akun Instagram-nya pun juga dihapusnya.

Ia masih menyisakan satu foto pernikahan mereka yang captionnya sudah diganti menjadi "F*ck around? thank you for the trauma,"