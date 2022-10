Konser Gratis BTS di Kota Pelabuhan Selatan Busan Korea Akan Dihiasi Dengan Lampu Ungu

BANGKAPOS.COM -- Grup K-pop BTS akan menggelar konser gratis di Kota Pelabuhan Selatan Busan pada 15 Oktober 2022 mendatang.

Dalam konser tersebut, nantinya Busan akan dihiasai dengan lampu bewarna ungu sebagai warna khas supergrup K-pop BTS.

Dikutip dari Koreaboo, lampu bewarna ungu akan menghiasi sebelum dan sesudah konser BTS.

HYBE telah merilis pernyataan tentang Konser BTS World Expo 2030 Busan Korea.

BTS dikabarkan akan tampil tanpa bayaran.

Dalam pernyataannya, HYBE membahas masalah seputar biaya yang diperlukan untuk menutupi konser mendatang.

Konser gratis yang diselengarakan pada 15 Oktober di Stadion Utama Asiad dalam rangka untuk mendukung upaya kota tersebut untuk tuan rumah World Expo 2030.

Perusahaan hiburan Hybe menyatakan bahwa di Weverse mereka akan menjadi tuan rumah proyek "The City" untuk merayakan "Yet To Come in Busan".

Lotte World Adventure Busan, sebuah taman hiburan di kota, akan diterangi dengan warna ungu dan memainkan pertunjukan laser dan kembang api dengan musik band dari 14 hingga 31 Oktober.

Diketahui bahwa Weverse adalah platform komunitas penggemar K-pop yang dijalankan oleh perusahaan.