Toyota Avanza Diskon Spesial Akhir Tahun, Merajai Mobil Terlaris Periode Agustus 2022

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Di penghujung tahun 2022 ini, PT Istana Agung Main Dealer Toyota Bangka Belitung menghadirkan promo akhir tahun berupa diskon spesial setiap pembelian mobil Toyota Avanza.

Lenny, Perwakilan PT Istana Agung menyebut, Toyota Avanza menjadi satu di antara produk mobil Toyota yang mendapatkan promo akhir tahun ini.

“Bagi konsumen yang berminat membeli Toyota Avanza, kami memberikan promo khusus akhir tahun berupa diskon spesial. Untuk informasi lebih lengkap silakan menghubungi diler kami,” ujar Lenny kepada Bangka Pos Group, Rabu (5/10/2022).

Sejak diluncurkan, generasi baru Toyota Avanza dan Veloz langsung mendapat perhatian dari para konsumen MPV murah.

Pasalnya mobil ini dibekali dengan ubahan yang benar-benar revolusioner, terutama dari sisi penambahan fitur berkendara terbaik di kelasnya, supaya dapat memberikan rasa tenang, aman, dan nyaman pada seluruh penumpang sepanjang perjalanan.

“All New Avanza dan All New Veloz tidak hanya tampil dengan wajah baru yang stylish dan modern, namun juga dilengkapi dengan berbagai fitur kenyamanan dan keselamatan berkendara terbaik untuk memastikan seluruh penumpang dapat menikmati perjalanan dengan tenang,” ucap Martogi Siahaan, Chief Executive Auto2000.

Seperti diketahui Toyota All New Avanza dan Veloz hadir dengan beragam teknologi yang memiliki fitur lengkap.

Bahkan kini sudah disematkan T Intouch yang sebelumnya hanya diaplikasi pada sedan premiumnya, yakni New Camry.

T Intouch sendiri merupakan teknologi telematika yang bisa menghubungkan mobil dengan aplikasi mTOYOTA.

Dengan demikian, para calon pengguna bisa terkoneksi ke semua layanan mobilitas Toyota.