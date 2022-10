RM BTS Memberikan Pidato Emosional di TMA Awards 2022 Gara-gara Perdebatan Wajib Militer

BANGKAPOS.COM - Kabar terbaru BTS, RM BTS memberikan pidato emosional di TMA Awards 2022, mengisyaratkan ketidakpastian di tengah debat dinas militer:

BTS tampil di Fact Music Awards di Korea Selatan baru-baru ini dan menyapu beberapa penghargaan.

BTS tampil bersama setelah apa yang tampak seperti selamanya bagi ARMY (penampilan terakhir mereka adalah di konser Las Vegas tahun ini).

Band ini menerangi panggung di Fact Music Awards, dengan lagu-lagu mereka For Youth and Yet To Come.

ARMY sangat gembira dan emosional, terlihat dari nyanyian yang keras, yang membuat para anggota band juga kewalahan.

BTS menyapu penghargaan, memenangkan Daesang (Grand Prize) bersama dengan penghargaan lainnya.

Mengingat ada banyak kecemasan seputar pendaftaran militer mereka, RM, tanpa secara langsung membahas topik tersebut, membuat pidato yang menyentuh di mana dia berkata, “Sudah lama sejak kami menghadiri upacara penghargaan seperti ini.

Kami bertemu artis keren yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sini bersama kami hari ini, tetapi kami tidak yakin apakah kami telah menjadi artis yang lebih keren atau memiliki promosi yang lebih baik daripada yang mereka lakukan tahun ini. Itulah mengapa saya merasa sangat menyesal.”

Dia melanjutkan, “Namun, karena kami telah bekerja keras selama 10 tahun ini, kami merasakan fakta bahwa kami bahkan dapat memikirkan hal ini karena banyaknya cinta yang kami terima selama ini dan rasa terima kasih serta ketulusan kami. ditampilkan.

Kami berharap bisa membicarakan banyak hal melalui gaya kami, seperti yang biasa dan selalu kami lakukan.

Tapi saat ini, kami tidak dapat melakukannya.

Setelah lebih banyak hal beres, kami akan dapat menyampaikan diri kami yang sebenarnya kepada Anda seperti yang selalu kami lakukan.

” RM mengakhiri pidatonya dengan janji bahwa mereka akan menampilkan penampilan yang bagus di konser BTS mendatang di Busan.

Konser tersebut menampilkan banyak momen kacau khas BTS yang memberi ARMY kegembiraan yang sangat dibutuhkan, termasuk Jin dibawa ke panggung oleh Jimin dan J-Hope, V dan Jin bergoyang di atas panggung saat pidato berlangsung, dan J-Hope memegang kedua mikrofon. .

Taejin menjadi seperti: persetan dengan semua yang kita di sini untuk membuat tentara berteriak paru-paru mereka

Baru-baru ini, ketika Jin akan berusia 30 tahun pada bulan Desember, Menteri Park Bo Kyun dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) menghadiri inspeksi parlemen Majelis Nasional terhadap administrasi dan berjanji bahwa resolusi untuk diskusi seputar dinas militer BTS akan dilakukan. diputuskan pada bulan Desember tahun ini.

Ada juga banyak diskusi bahwa band ini akan menghadapi kemungkinan wajib militer sebagai 'satu-satunya keadilan' bagi negara.

Namun demikian, masih ada satu konser lagi yang dinanti-nantikan ARMY. BTS akan tampil di konser Busan pada 15 Oktober.(*)