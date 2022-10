Wajib Milier BTS Diperdebatkan, Segini Dampak Group K-Pop Itu pada Ekonomi Korea Selatan

BANGKAPOS.COM - Pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022, BTS akan melakukan konser "Yet to Come" mereka di Stadion Utama Asiad di Busan, Korea Selatan, dan diharapkan menarik sebanyak 100.000 penggemar ke tribun.

Acara tersebut, untuk mendukung tawaran Busan untuk menjadi tuan rumah World City Expo pada 2030, akan disiarkan secara gratis dan langsung, tetapi juga memunculkan kembali pertanyaan tentang apakah ini dapat menandai haluan terakhir grup tersebut di atas panggung, dan apa yang akan terjadi di masa depan mereka.

Awal tahun ini, BTS mengumumkan bahwa mereka akan hiatus untuk fokus pada proyek individu.

Sejak itu, rapper utama J-Hope telah tampil di festival musik Lollapalooza dan merilis album solo, sementara anggota lain dilaporkan memiliki usaha musik mereka sendiri dalam pengerjaan.

Tetapi beberapa anggota mungkin harus segera mendaftar di wajib militer Korea Selatan.

Ini adalah komitmen yang telah didorong kembali untuk grup, berkat undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional pada tahun 2020 yang memungkinkan artis K-pop yang luar biasa untuk menunda wajib militer hingga usia 30 tahun.

Sebagai anggota tertua grup, Kim Seok-jin alias “ Jin,” akan berusia 30 tahun pada bulan Desember, banyak yang bertanya-tanya apakah idola K-pop, seperti beberapa atlet dan musisi top negara itu, juga dapat dikecualikan dari wajib militer.

Korea Selatan memiliki preseden selama beberapa dekade untuk membebaskan atlet, aktor, penari, dan pemain musik tertentu dari wajib militer setelah menunjukkan keterampilan luar biasa di bidangnya.

Dasar dari undang-undang pengecualian saat ini diperkenalkan pada tahun 1988, memungkinkan atlet yang meraih medali dalam kompetisi seperti Olimpiade atau Asian Games, serta musisi klasik pemenang penghargaan, untuk menghindari wajib militer.

Sejak itu, lebih dari 170 atlet dan 280 pemain telah memenuhi syarat untuk pengecualian.

Terkenal, dua pemain Major League Baseball, pemain kanan Texas Rangers Choo Shin-soo dan pitcher LA Dodgers Ryu Hyun-jin, keduanya menerima pengecualian .

Baru-baru ini, pemain sepak bola nasional Korea Selatan dibebaskan setelah tim mereka mengalahkan Jepang untuk emas di Asian Games 2018.

“Kontroversi saat ini mengingatkan saya bahwa sudah waktunya untuk memperbaiki aturan pengecualian untuk dinas militer. Kami sedang merencanakan pemeriksaan ulang yang komprehensif dari sistem di bidang olahraga dan seni.” kata Ki Chan-soo , komisaris Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan, dalam sebuah wawancara dari 2018 tentang topik wajib militer BTS

