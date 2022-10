Pandangan Najwa Shihab Soal Masalah KDRT: Kekerasan Sesuatu yang Tidak Bisa Ditolerir

BANGKAPOS.COM - Jurnalis Najwa Shihab membeberkan pandangan soal masalah KDRT.

Diketahui masalah KDRT menjadi pemberitaan yang ramai disorot karena menimpa selebriti tanah air.

Komika Kiky Saputri menanyakan pandangan Najwa Shihab terhadap masalah KDRT dalam channel Youtube miliknya.

Sebagai informasi sosok Najwa Shihab sebagai satu di antara public figure memutuskan menikah muda.

Najwa Shihab dinikahi Ibrahim Sjarief Assegaf, seorang pengacara yang bekerja di firma hukum terbesar di Indonesia.

Pernikahan Nana dan suami kini memasuki pernikahan perak 25 tahun.

Kiky Saputri mananyakan cara Najwa Shihab mempertahankan pernikahan.

"Apa yang membuat Mbak Nana bertahan di usia pernikahan 25 tahun?" tanya Kiky

"Up and down, pasti gak 100 persen mulus. Aku nikah usia 20 tahun, kita ngalamin bersama-sama up and downnya jd aku tumbuh dewasa bersama dia, setengah hidupku dia ada di sampingku," jawab Najwa Shihab.

Kiky Saputri kemudian berlanjut menanyakan topik KDRT yang viral karena minimpa selebriti.

Momen Najwa Shihab bebrincang dengan Kiky Saputri (Youtube)

"Mbak Nana kan (usia) 20 tahun sudah menikah dan sekarang ada kasus yang drama. Artinya menikah, dipublish di mana-mana tapi ternyata hasilnya tidak sebaik itu.

Menurut Mbak Nana kesalahannya di mana? terlalu terburu-burukan?" tanya Kiky Saputri dikutip Bangkapos.com, Senin (17/10/2022) di Youtube Kiky Saputri Official.

Menurut Najwa Shihab masalah KDRT merupakan isu sensitif, dan setiap rumah tangga pasti memiliki persoalan masing-masing.

Namun secara tegas Najwa menyebut kekerasan menjadi batasannya.