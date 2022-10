Luna Maya Sampai Rela Nginap di Hotel yang Harganya Rp16 Juta, Ternyata Demi Dapatkan Souvenir BTS

BANGKAPOS.COM -- Aktris, model sekaligus presenter tanah air, Luna Maya memang selalu menarik untuk selalu dikulik kisahnya.

Apalagi terkait dengan asmara dan aktivitas sang artis yang memang selalu menarik perhatian.

Seperti diketahui, Luna Maya baru-baru ini tengah berada di di Busan.

Luna Maya berada di Busan untuk melihat langsung penampilan idolanya.

Namun, wanita kelahiran Denpasar ini mengeluhkan mahalnya harga kamar hotel saat nonton konser BTS di Busan.

Luna Maya diketahui menginap di hotel yang per malamnya dikenai harga hampir Rp8 juta.

Luna Maya sempatkan berkunjung ke Cafe Papa Jimin BTS (instagram /@lunamaya)

Karena Luna Maya menginap selama dua malam, artis 39 tahun ini harus mengeluarkan uang sebesar hampir Rp16 juta.

Padahal, harga pada hari biasa hanya sekitar Rp3 juta per malam.

Seperti diketahui, boyband asal Korea Selatan, Grup KPop BTS, baru saja menggelar konser "Yet To Come" di Busan, Korea Selatan, pada Sabtu ( 15/10/2022).

Konser tersebut sangat meriah karena termasuk konser perpisahan sebelum mereka hiatus untuk melaksanakan wajib militer atau wamil. Ribuan penggemar yang tak mau ketinggalan menikmati penampilan idolanya, tumpah ruah di kota Busan.

Dikutip dari Kpopchart, konser BTS Yet to Come di Busan berhasil menembus angka 50 ribu orang yang hadir secara langsung untuk melihat aksi panggung Jin, Jungkook, RM, V, Suga, Jimin dan Jhope.

Tak hanya itu, konser BTS Yet to Come yang disiarkan secara daring di platform Weverse berhasil meraup 49 juta penonton.

Luna Maya diketahui secara khusus ke Busan hanya untuk melihat langsung konser BTS.

Sebagai salah satu fan girl BTS, mantan kekasih Ariel Noah ini tak mau melewatkan kesempatan melihat langsung aksi panggung para idolanya.