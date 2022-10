Sinopsis dan 4 Fakta Menarik Black Adam, Film Teranyar DC yang Sedang Tayang di Bioskop

BANGKAPOS.COM - Setelah lama dinanti-nantikan oleh penggemarnya, DC kembali merilis film terbaru yang tayang di layar lebar.

Black Adam sudah bisa disaksikan sejak 19 Oktober 2022 di Indonesia.

Baru dua pekan penanyangannya di seluruh negara, Black Adam kini berada di puncak box office Hollywood.

Film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson ini sukses meraup pendapatan pembuka sebesar 26,8 juta dolar atau Rp 416 miliar dari 4.402 lokasi di Amerika Utara.

Sejumlah pengamat memprediksi Black Adam akan membukukan pendapatan kotor sekitar 62,2 juta dolar atau Rp 966 miliar untuk pekan pertamanya di bioskop.

Black Adam diproduksi oleh DC Films, New Line Cinema, Seven Bucks Productions dan FlynnPictureCo.

Serta didistribusikan oleh Warner Bros Pictures. Film ini merupakan spin-off dari film Shazam!

Dalam trailer yang diunggah pada kanal YouTube Warner Bros Pictures, film Black Adam menyajikan sekumpulan aksi yang seakan tak ada hentinya.

Film garapan sutradara Jaume Collet Sera ini menceritakan asal-usul karakter antihero di DC Universe, yakni Black Adam atau Teth-Adam.

Black Adam adalah karakter dari komik DC yang pertama kali muncul dalam komik The Marvel Family #1 terbitan Desember 1945. Karakter ini diciptakan oleh Otto Binder dan C. C. Beck.

Black Adam mengisahkan tentang seorang antihero yang mendapatkan kekuatan dari dewa mesir bernama Adam.

Adam lalu dibebaskan dari makam duniawinya.

Setelah bebas, Adam siap untuk memperjuangkan keadilan di dunia modern.

Saat bebas di era modern, Black Adam berpikir bahwa kekerasan masih menjadi jawaban atas semua masalah. Sehingga semua penjahat harus dihukum mati.