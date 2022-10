Intip Persiapan  BTS Jin ''The Astronaut,'' di Konser Coldplay di Argentina

BANGKAPOS.COM - Fans di seluruh dunia saat ini sedang mempersiapkan penampilan pertama BTS Jin "The Astronaut," single solo pertamanya, yang akan berlangsung di konser Coldplay di Argentina.

“Borahaefication” ArJINtina telah dimulai sebelum kedatangannya, dari perubahan bandara untuk menampilkan lampu ungu hingga ARMY Argentina mengumpulkan dana untuk menerangi monumen bersejarah nasional dan ikon Buenos Aires, The Obelisco de Buenos Aires.

Argentina dan rakyatnya telah menunjukkan banyak cinta untuk Jin, dan Jin telah membalas cinta itu dengan cara yang menunjukkan kepribadian aslinya .

Fans berhak atas penampilan yang tampaknya tak terduga ini.

Baca juga: Anya Geraldine Pakai Dress Ratusan Ribu Tapi Tetap Mewah

Baca juga: Siapa Dito Mahendra yang Membuat Nikita Mirzani Berteriak dan Menangis Saat Jebloskan ke Penjara

Seharusnya tidak mengejutkan karena ini bukan pertama kalinya sebuah tempat di Amerika Selatan mendapatkan cinta langsung dari Jin.

Awal tahun ini, dalam kolaborasi khusus dengan Google, BTS X Street Galleries , para anggota BTS masing-masing berbagi lokasi dan karya seni yang memiliki nilai signifikan bagi mereka.

Lokasi-lokasi ini dari seluruh dunia memberikan wawasan khusus ke dalam pikiran batin masing-masing anggota.

Lokasi yang dipilih Jin adalah The Allianz Parque di Saõ Paulo, Brasil di mana BTS tampil selama tur BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself 2019 mereka .

Jin mengatakan lokasi ini adalah salah satu favorit BTS dan mereka menyukai energi positif.

Setiap kali dia " merasa sedikit rendah ", dia " hanya memikirkan Saõ Paulo "!

Anggota lain juga memilih beberapa lokasi lain di seluruh dunia, menunjukkan bahwa mereka mencintai penggemar mereka dari segala penjuru, tetapi banyak yang menyukai teriakan khusus yang Jin berikan kepada penggemar yang tinggal di sana.

Simak cara sehat Jin dan Chris Marin dari Coldplay mengumumkan penampilan spesial di Argentina di bawah ini!

Hubungan antara BTS dan Coldplay kembali sedikit pada saat ini.

Kedua kelompok secara konsisten menunjukkan penghargaan satu sama lain, dan kerja sama mereka telah menjadi ikon yang tidak dapat disangkal.