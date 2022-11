Awal Mula Anak Nikita Mirzani dan Olla Ramlan Pacaran, Sosok Ini Nyatakan Cinta Duluan

BANGKAPOS.COM - Putra Olla Ramlan, Sean Mikael Alexander sedang berpacaran dengan putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly.

Hubungan Sean dan Lolly terungkap saat kedekatan keduanya diunggah di media sosial.

Lolly yang lebih muda 2 tahun dari Sean sempat mengunggah konten TikTok berdua dengan sang kekasih.

Olla Ramlan membahas mengenai sang putra, Sean yang kini menjalin asmara.

Diungkap Olla jika Lolly, putri Nikita Mirzani adalah wanita pertama yang menjadi pacar Sean.

Sean bahkan tak malu menceritakan kisah cintanya secara detail kepada Olla, bagaimana dirinya bisa berpacaran dengan Lolly.

"Aku tanya, 'Sean sekarang sudah punya pacar?

'Yes', katanya," ungkap Olla Ramlan dilansir dari kanal YouTube Trans Tv Jumat (4/11/2022).

Penasaran dengan sosok kekasih putranya tersebut, Olla Ramlan pun meminta Sean agar menyebut nama kekasihnya.

"Laura katanya, dia panggil Laura. Ya aku nggak tahu siapa Laura. Aku tanya 'Laura siapa?'," jelas Olla Ramlan.

Lalu Sean pun menjelaskan bahwa kekasihnya yang ia panggil dengan nama Laura tersebut adalah putri sulung dari Nikita Mirzani.

Momen mesra Lolly anak Nikita Mirzani dan Sean anak Olla Ramlan. (TikTok @1auramm)

Ternyata Sean mengaku bahwa Lolly yang lebih dahulu mengajak dirinya untuk berpacaran.

"'Siapa yang ngajakin pacaran?' 'Laura' 'Oh, Laura gimana ngajaknya?' 'You wanna be my boyfriend?' 'Terus Sean jawabnya?' 'Sure'," cerita Olla Ramlan.

Olla Ramlan lantas mengaku tak keberatan Sean berpacaran dengan Lolly.