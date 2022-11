3 Second Pangkalpinang Solusi Penampilan, Ada Diskon 50 Hingga 70 Persen, Begini Cara Mendapatkannya

Pegawai di 3 Second Pangkalpinang saat memperlihatkan beberapa pakaian yang saat ini tersedia dsikon.

BANGKAPOS.COM -- Penunjang penampilan menjadi kebutuhan nomor satu bagi setiap orang.

Termasuk dalam hal pakaian tentunya sangat memengaruhi penampilan seseorang.

Untuk itu kamu harus tahu toko mana saja yang pas dan menjadi rekomendasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Jangan bingung cari baju atau pakaian yang lengkap serta berkualitas, harga ramah di kantong.

3 Second hadir di tengah-tengah Kota Pangkalpinang yang akan melengkapi kebutuhan kalangan milenial.

Beralamat di Jalan KH Abdurrachman Sidik depan Puncak Mall Pangkalpinang 3 Second hadir dengan memberikan model-model sesuai keinginan masyarakat.

Seperti diketahui toko pakaian 3 Second Pangkalpinang ini menawarkan beragam brand mulai dari 3 Second, greenlight, famo, moodly, Azizah 3 second kids dan masih banyak lainnya.

3 Second Pangkalpinang menyediakan semua kebutuhan customer mulai dari t-shirt, celana jeans, chinos kemeja hingga aksesoris seperti topi, sepatu, sandal dan tas.

Semua barang tersebut sudah ada dan lengkap di 3 Second ini. Selain itu, 3 Second bulan ini menyediakan promo juga.

"Konsepnya family store sehingga lengkap dan terpenuhi untuk keluarga," kata penanggung jawab 3 Second Pangkalpinang, Candra saat ditemui Bangkapos.com di 3 Second, Jumat (11/11/2022).

Candra mengatakan pada bulan November ada diskon 50 persen all item.

"Cara mendapatkannya itu di Instagram nasional toko 3 second. Di situ ada linknya tinggal masukin nama dan nomor handphone, lalu ada kode vouchernya dibawa ke toko dan ditunjukkan ke kasir," katanya.

Beberapa produk 3 Second Pangkalpinang yang diperlihatkan oleh pegawai. (Bangkapos.com/Widodo)

Costumer bisa memilih semua produk yang ditawarkan di 3 second apabila sudah mendapatkan voucher tersebut.

Selain itu pihaknya juga memberikan diskon hingga 50 persen melalui aplikasi 3 Second mobile dan diskon pada 11 November ini.