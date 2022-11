Dibalik Tawa BCL ada Curhat Pilu Dituding Hamil Anak Ariel Noah, Ini Pengakuannya

BANGKAPOS.COM---Beberapa waktu belakangan, Bunga Citra Lestari (BCL) diterpa isu tak sedap.

Penyanyi yang kerap disapa Unge ini diisukan tengah hamil, padahal kita ketahui BCL masih belum menikah lagi usai ditinggalkan suami tercinta Ashraf Sinclair

Isu BCL tengah hamil muncul ketika BCL, tampil saat manggung, dimana perut BCL menjadi perhatian.

Saat penampilannya tersebut, perut BCl terlihat lebih buncit dari biasanya, sehingga berkembanglah isu dirinya dituding hamil.

Ramai diisukan hamil, BCL akhirnya memberikan jawaban.

BCL justru menertawakan isu dirinya hamil terutama saat bentuk tubuhnya dikomentari khalayak.

Meski tertawa, BCL juga mengaku sedih karena perut buncitnya diledek dan bahkan digosipkan yang tidak-tidak.

"Aku sedih karena di-bodyshaming. Hey, I eat you know (aku makan tau)," ungkap BCL dilansir dari TikTok @astrogempak via TribunBogor, (10/11/2022).

Tak segan menunjukkan perutnya di depan awak media, BCL menyebut dirinya adalah ibu-ibu yang mana wajar memiliki perut buncit.

Diakui BCL, perutnya belakangan menjadi buncit karena ia sering makan tengah malam.

"Oke, kamu ingin lihat.

Ini (perut saya) enggak flat, ini (perut) ibu-ibu ya," kata BCL.

"Tunjuk bukti ya," pungkas awak media.

"Ini adalah kondisi normalnya manusia yang suka makan tengah malam," imbuh BCL.