Hayya Hayya Hingga Light the Sky, Inilah Soundtrack Piala Dunia 2022 Qatar

BANGKAPOS.COM - Piala Dunia selalu dimeriahkan lagu hajatan.

Lagu hajatan ini biasanya dinyanyikan saat acara pembukaan pesta kejuaraan sepak bola terakbar sejagat.

Tradisi ini bermula pada Piala Dunia 1962 Chile. Saat itu lagu “El Rock del Mundial” dari Los Ramblers mengemuka.

FIFA sebenarnya baru mengeluarkan lagu dan anthem resmi untuk Piala Dunia 1990

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Opening Ceremony Piala Dunia 2022 Qatar, Dimeriahkan Jungkook BTS

Tren ini kemudian berlanjut pada edisi Piala Dunia berikutnya hingga sekarang.

Pada Piala Dunia 2022 Qatar yang dimulai hari ini, Minggu (20/11/2022) ada empat lagu yang menjadi soundtrack resmi.

FIFA telah merilis empat lagu tersebut secara bertahap sejak April 2022, yakni Hayya Hayya (Better Together), Arhbo, The World is Yours to Take Read, dan Light the Sky.

1. Hayya Hayya (Better Together)

Pada April 2022 lalu, FIFA merilis lagu yang berjudul Hayya Hayya (Better Together) sebagai soundtrack Piala Duna 2022 Qatar.

Kental dengan nuansa R&B dan reggae, lagu Hayya Hayya dinyanyikan oleh tiga orang musisi dari negara berbeda.

Lagu Hayya Hayya dibawakan oleh Cardona (Amerika Serikat), Davido (Nigeria), dan Aisha (Qatar).

Baca juga: Inilah Maskot Piala Dunia Qatar 2022, Bernama Laeeb, Tonton Juga Video Hayya Hayya Sountracknya

Dikutip dari situs resmi FIFA, lagu Hayya Hayya melambangkan tentang kemeriahan festival sepak bola.

Bahkan, musik video lagu Hayya Hayya juga menampilkan pesepak bola top dunia, diantaranya Zinedine Zidane, Cafu, Edinson Cavani, hingga Cristiano Ronaldo.

Berikut lirik lagu Hayya Hayya: