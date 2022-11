Jadwal Siaran Langsung Opening Ceremony Piala Dunia 2022 Qatar, Dimeriahkan Jungkook BTS

BANGKAPOS.COM - Opening ceremony Piala Dunia 2022 akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi swasta SCTV pada Minggu (20/11/2022) mulai pukul 21.42 WIB.

Selain itu, pembukaan Piala Dunia 2022 juga dapat disaksikan melalui tayangan live streaming di Vidio.

Pesta pembukaan akan menampilkan lagu-lagu resmi Piala Dunia 2022 dan maskot turnamen yaitu La'eeb.

Acara ini dimeriahkan sejumlah artis top dunia, di antaranya Black Eyed Peas, Nora Fatehi, hingga Jungkook BTS.

Ada empat soundtrack Piala Dunia 2022 Qatar yakni Hayya Hayya (Better Together), Arhbo, The World is Yours to Take Read, dan Light the Sky.

Acara ini akan menarik banyak penonton di seluruh dunia. Karena itu, akan ada siaran langsung melalui televisi dan streaming dengan berbagai cara di seluruh dunia.

Piala Dunia 2022 di Qatar akan segera dimulai pada Minggu 20 November 2022.

Pembukaan Piala Dunia 2022 ditandai laga pembuka antara tuan rumah Timnas Qatar melawan Timnas Ekuador.

Pertandingan babak penyisihan Grup A ini akan digelar di Stadion Al Bayt, kick off pukul 23.00 WIB.

Acara seremoni pembukaan Piala Dunia 2022 akan digelar sebelum pertandingan Qatar vs Ekuador.

FIFA dan penyelenggara Piala Dunia 2022 mengonfirmasi acara pembukaan dijadwalkan digelar dua jam sebelum laga pembuka berlangsung.

Ketua FIFA dan Piala Dunia di Qatar telah menggariskan akan ada upacara pembukaan di Stadion Al Bayt, meskipun ada beberapa perubahan yang terlambat.

Keputusan untuk memindahkan pertandingan pertama Qatar ke 20 November, untuk memastikan mereka bermain lebih dulu, mengganggu rencana awal.

FIFA baru mengonfirmasi revisi jadwal laga pembuka Piala Dunia 2022 pada bulan Agustus.