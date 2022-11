Prediksi Skor Swiss vs Kamerun, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022

Laga penyisihan lanjutan Piala Dunia 2022 di grup G pada Kamis (24/11/2022) mempertemukan Swiss vs Kamerun waktu Qatar.

Keduanya akan berduel pada laga yang berlangsung di Stadion Al Janoub/

Di Indonesia, Anda bisa menyaksikan siara langsung Swiss vs Kamerun ini secara langsung di SCTV, Vidio, Mentari TV, NEX Parabola.

Pertandingan Swiss vs Kamerun ini cukup menarik.

Berikut ulasan prediksi skor Swiss vs Kamerun, head to head, line up dan profil timnasnya di Piala Dunia 2022:

Prediksi Skor

Dilansir dari Tribun Jakarta, kedua tim dipastikan akan saling ngotot demi merebut tiga poin pertama untuk bisa lolos dari fase grup.

Pasalnya, ada Brazil yang juga menghuni Grup G dan dijagokan lolos fase grup dengan mudah.

Satu negara lagi yang tergabung di Grup G adalah Serbia.

Dari kekuatan kedua tim, laga Swiss Vs Kamerun di prediksi berakhir dengan kemenangan Swiss.

Keunggulan materi pemain dengan pengalaman di liga Eropa membuat para pemian Swiss lebih kawakan di lapangan.

Menurut Sportsmole.co.uk,kemungkinan Swiss menang lebih besar dari pada Kamerun dengan prosentase 45,92 persen.

Prediksi skor Swiss vs Kamerun adalah 1-0 untuk kemenangan Swiss.

Dirangkum dari berbagai sumber, belum tersedia data head to head terbaru Swiss vs Kamerun. Laga ini bisa jadi adalah pertemuan perdana bagi keduanya.

Catatan 5 pertandingan terakhir

Menurut laman sofascore, berikut catatan 5 pertandingan terkahir Swiss dan Kamerun: