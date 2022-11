Prediksi Skor Uruguay vs Korea Selatan, Head to Head, Line Up dan Profil Timnas di Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM - Laga lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2022 pada Kamis (24/11/2022) akan mempertemukan partai Uruguay vs Korea Selatan'> Uruguay vs Korea Selatan.

Berada di grup H, pertandingan Uruguay vs Korea Selatan'> Uruguay vs Korea Selatan berlangsung Stadion Education City, Qatar.

Masyarakat Indonesia bisa menyaksikannya melaui siaran langsung tv yang berada di bawah naungan EMTEK Group, live streaming via Vidio.com atau para pemegang hak siar resmi lainnya.

Pertandingan ini akan menarik banyak mata penonton.

Apalagi jika terkait Korea Selatan yang jika dihubung-hubungkan dengan Indonesia, ada ikatan emosional di sana.

Tentu para penggemar bola sudah tahu, Korea Selatan adalah negara asal pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong.

Nah, berikut ini ulasan lengkap prediksi skor Uruguay vs Korea Selatan'> Uruguay vs Korea Selatan, head to head, line up, dan profil timnas keduanya di Piala Dunia 2022:

Prediksi Skor

Uruguay mengusung misi kebangkitan, setelah edisi sebelumnya, di Piala Dunia 2018 mereka hanya mampu mencapai babak perempat final.

Federico Valverde cs tergabung di Grup H Piala Dunia 2022 bersama Portugal, Korea Selatan, dan Ghana.

Di atas kertas, seharusnya Uruguay mampu melewati babak penyisihan grup dan melaju lebih jauh di event empat tahunan itu.

Kombinasi pemain muda dan berpengalaman Uruguay berpotensi menggebrak Piala Dunia 2022.

Namun sayang Korea Selatan datang ke Qatar tak 100 persen.

Pasalnya, pemain andalan mereka yang bermain di Tottenham Hotspur Son Heung-min belum fit sepenuhnya jelang Piala Dunia 2022.

Karenanya, meski ikut berangkat ke Qatar, Son Heung-min belum mendapat jaminan bakal diturunkan dalam laga pertama Piala Dunia 2022.