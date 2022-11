Prediksi Skor Wales vs Iran, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM - Lanjutan penyisihan grup Piala Dunia 2022 Qatar pada Jumat (25/11/2022) akan mempertemukan Wales vs Iran'> Wales vs Iran.

Keduanya berada di grup B bersama Amerika Serikat dan Inggris.

Laga Wales vs Iran'> Wales vs Iran akan tersaji di Stadion Ahmed bin Ali Stadium Qatar.

Anda bisa menyaksikan siaran langsung lewat televisi yang berada di bawah naungan EMTEK Group, live streaming via vidio.com atau tayangan dari pemegang hak siar resmi lainnya.

Berikut ini ulasan lengkap prediksi skor Wales vs Iran'> Wales vs Iran, head to head, line up, posisi klasemen grup sementara dan profil timnasnya di Piala Dunia 2022:

Prediksi Skor

Laga ini menarik dan sama-sama penting bagi kedua tim untuk menyelamatkan muka mereka di babak penyisihan grup.

Apalagi bagi Iran yang di babak penyisihan grup B sebelumnya dibantai Inggris dengan skor 6-2.

Sementara Wales di laga penyisihan grup B sebelumnya melawan Amerika Serikat bermain sama kuat dengan skor 1-1.

Sehingga, laga Wales vs Iran'> Wales vs Iran menjadi penting bagi keduanya untuk menentukan nasib mereka di babak penyisihan grup B Piala Dunia 2022 Qatar ini.

Menurut laman Sportsmole, Wales akan sedikit diunggulkan untuk menang pada laga ini.

Namun, Iran tak bisa dipandang sebelah mata.

Mereka di prediksi telah berhasil pulih.

Laga Wales vs Iran'> Wales vs Iran di prediksi akan berakhir imbang.

Performa keduanya juga sama jika melihat rekor 5 pertemuan terakhir mereka yang sama-sama menunjukkan hasil buruk.