Siapa Gitasav yang Trending di Twitter? Komentari Piala Dunia 2022 Hingga Bawa-bawa Soal Stunting

BANGKAPOS.COM - Nama Youtuber Gita Savitri kembali trending di Twitter dengan keyword Gitasav.

Ia kembali menuai polemik di media sosial usai mengkritisi aksi tutup mulut timnas Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar.

Seperti yang kita tahu, Qatar secara terbuka melarang homoseksualitas.

Otomatis hal-hal bernuansa LGBT dilarang Qatar selama Piala Dunia 2022. Penyelenggara Piala Dunia 2022 juga melarang atribut yang terasosiasi dengan LGBT.

Klub sepak bola Jerman diketahui melakukan aksi tutup mulut karena larangan menggunakan atribut seperti yang disebutkan diatas.

Gitasav lewat kanal YouTube-nya pun menyampaikan keresahannya. Ia menilai bahwa timnas Jerman seharusnya bisa melakukan aksi lebih daripada "tutup mulut."

"Di satu sisi kaya virtue signaling ya...Kaya, can you do something more that that? (bisakah kalian melakukan sesuatu lebih dari itu?) di sisi lain, lgbtq-phobia has real life consequences. People lost their lives due to their gender & sexuality so it's better than not saying anything all. (Di sisi lain, pobia LGBT berkonsekuensi akan kehidupan sebenarnya. Ada banyak orang kehilangan hidup mereka karena seksualitas dan gender. Maka lebih baik tidak mengatakan apapun."

Sebagai klub bola ternama di salah satu negara first world, gak cuma sekadar foto terus begini (gerakan tutup mulut). Buat bilang kalau mereka di-silent sama FIFA," ujar Gitasav dalam video diunggah pada Minggu (26/11/2022)

Lewat opininya itu Gita dianggap mendukung LGBT. Hal ini pun mendapat kecaman dari beberapa masyarakat.

Di dalam vlognya itu, ia juga memberi contoh keterbukaan pikiran orang barat membuatnya bisa nyaman tinggal di Jerman. Hal itu menurutnya bisa jadi contoh bagi Qatar agar bertindah serupa.

"Orang-orang open minded lah yang bikin gue itu bisa tinggal nyaman di Jerman. Kayak orang-orang open minded lah yang bikin muslim-muslim itu banyak yang bisa nyaman dan hidup senormal aja, senyaman aja di negara-negara yang bukan negara asalnya," jelas Gita.

Pernyataan Gitasav pun menuai kontroversi. Banyak juga yang menyeret penampilan hijab turbannya akhir-akhir ini.

Berbagai pro kontra pun bertaburan di linimasa.

Terbaru, lewat akun Instagramnya, Gitasav tertangkap membalas komentar netizen yang kontra dengannya. Ia sampai-sampai membawa istilah masalah kurang gizi kronis yakni " stunting".