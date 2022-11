Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2022 Hari Ini 30 November dan Update Lengkap Skor Pertandingan

BANGKAPOS.COM - Timnas Prancis akan menghadapi Timnas Tunisia pada matchday terakhir Grup D Piala Dunia, Rabu (30/11/2022).

Pertandingan Prancis vs Tunisia akan berlangsung pada pukul 22.00 WIB.

Pada waktu sama, Timnas Denmark bertemu Timnas Australia.

Laga Denmark vs Australia memperebutkan satu tiket sisa untuk lolos ke babak 16 besar.

Satu tiket lainnya sudah digenggam Prancis.

Sementara itu pada Kamis (1/12/2022) dini hari pukul 02.00 WIB, digelar matchday ketiga di Grup C antara Argentina vs Polandia, dan Arab Saudi vs Meksiko.

Berikut update lengkap hasil pertandingan dan jadwal matchday ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 Qatar:

Minggu, 20 November 2022

Grup A: Qatar vs Ekuador: 0-2

Senin, 21 November 2022

Grup B: Inggris vs Iran: 6-2

Grup A: Senegal vs Belanda: 0-2

Selasa, 22 November 2022

Grup B: AS vs Wales: 1-1