Brasil vs Korea Selatan : Prediksi Skor, Head to Head, Line Up dan Profil Timnas di Piala Dunia 2022

Twitter @CBF_Futebol

Pemain Timnas Korea Selatan, Son Heung-min berfoto dan bertukar jersey dengan pemain Timnas Brasil, Neymar. Neymar mencuri perhatian kala Brasil melakoni FIFA Matchday melawan Korea Selatan, Kamis (2/6/2022). Simak prediksi skor Brasil vs Korea Selatan, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022