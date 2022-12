Berikan Layanan Pengobatan Gratis, PT Bakti Timah Medika Gelar Program Peduli Sehat  

BANGKAPOS.COM , BANGKA - PT Bakti Timah Medika menggelar Program Peduli Sehat di Desa Airlintang, Kecamatan Tempilang Bangka BArat (Babar) bersama unit usahanya yakni Rumah Sakit Bakti Timah Muntok dan Klinik Bakti Timah Parittiga, Senin (5/12/1/2022).

Hal tersebut dilakukan dalam rangkaian memperingati hari jadinya PT Bakti Timah Medika yang ke-8 pada Minggu (18/12/2022) nanti.

Lebih lanjut dalam kegiatan peduli sehat dilaksanakan senam bersama dan pengobatan gratis, untuk masyarakat Desa Airlintang.

Selain itu juga ada beberapa penduduk yang lansia dengan keterbatasan gerak untuk menuju lokasi peduli sehat, tim peduli sehat mendatangi rumah penduduk untuk memeriksa kesehatan dan memberikan edukasi serta pengobatan.

Direktur Utama PT Bakti Timah Medika, dr Otto Berhen Kawanda berharap seluruh unit usahanya, dapat terus bersinergi bersama pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang modern, humanis dan professional.

"Hal ini dituangkan pada tema hut ke-8 yaitu moving together be better, tema ini mencerminkan semangat para pekerja di lingkungan IHC. PT Bakti Timah Medika bergerak maju bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja," ucap dr Otto Berhen Kawanda.

Tak hanya menggelar program peduli sehat dalam memperingati HUT ke-8, PT Bakti Timah Medika juga akan melakukan serangkaian kegiatan positif untuk masyarakat.

"Kami akan membuat beberapa kegiatan, edukasi dan promosi baik berupa seminar atau paket pelayanan di setiap unit usahanya, yaitu RS Bakti Timah Pangkalpinang, RS Medika Stannia Sungailiat, RS Bakti Timah Muntok, RS Bakti Timah Karimun dan 4 Klinik Utama Bakti Timah serta 4 Klinik Pratama Bakti Timah," ujarnya. ( Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)