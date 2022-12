Susunan Pemain Maroko vs Spanyol Babak 16 Besar, Head To Head, Link Live Streaming, Kick Off 22.00

Freepik.com

Timnas Maroko akan melawan Timnas Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2022, Selasa (6/12/2022). Artikel ini menyajikan prediksi susunan pemain, head to head dan linki live streaming duel Maroko vs Spanyol, kick off pukul 22.00 WIB.