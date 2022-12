Daftar Line-up Brasil vs Kroasia Malam Ini, Livakovic Bisa Bubarkan Tarian Samba? Tonton di Sini

Grafis Tribun Network/Bayu

Duel Brasil vs Kroasia memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2022 akan dihelat di Education City Stadium, Jumat (9/12/2022) pukul 22.00 WIB. Artikel ini juga menyajikan prediksi susunan pemain, head to head, prediksi skor dan link live streaming Brasil vs Kroasia.