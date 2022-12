PREDIKSI SKOR Piala Dunia 2022 Inggris Vs Prancis 2-2, Head to Head dan Kondisi Tim Jelang Main

Grafis: Bayu Priadi/Tribun Network

Info grafis daftar susunan pemain Inggris vs Prancis pada perempat final Piala Dunia 2022, Minggu (11/12/2022) dini hari pukul 02.00 WIB. Artikel ini menyajikan link live streaming, prediksi pemain, head to head dan prediksi skor laga Inggris vs Prancis.