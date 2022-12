Sinopsis Film The Curse of Rosalie yang Tayang di Bioskop, Kutukan Gadis Kecil Keluarga Synder

Sinopsis Film The Curse of Rosalie

BANGKAPOS.COM - Inilah sinopsis film The Curse of Rosalie, yang sedang tayang di Bioskop Indonesia saat ini.

The Curse of Rosalie menjadi film yang cukup mencuri perhatian dan banyak dibicarkan orang-orang belakangan ini.

Pasalnya, film yang diproduksi Voltage Pictures, Screen Media ini memiliki kisah yang menarik untuk disaksikan.

Film The Curse of Rosalie adalah film bergenre horor, drama fantasi yang digarap oleh sutradara Will Klipstine.

Film ini diproduseri oleh Steven Reed C., Will Klipstine, dan Amy Mills.

Cerita dari film The Curse of Rosalie memang dibuat seram agar para penonton merasakan ketegangan kejadian dalam film.

Anda akan merasakan ketegangan dan rasa penasaran menyaksikan film yang dikemas selama 115 menit tersebut.

Lantas seperti apa sinopsis film The Curse of Rosalie?

Potongan Film The Curse of Rosalie yang sedang tayang di bioskop

The Curse of Rosalie bercerita tentang seorang anak perempuan yang telah dipengaruhi oleh iblis.

Berdasarkan cuplikan trailernya, The Curse of Rosalie ini mengisahkan tentang sebuah kutukan yang terjadi di suatu kota.

Kutukan mengerikan itu terjadi ketika seorang anak dari keluarga Snyder pindah ke sebuah kota kuno tersebut.

Saat sang anak, Rosalie datang ke kota itu, banyak kejadian mengerikan di kota itu.

Sesaat ketika mereka datang, para tetangga satu per satu mati secara misterius.

Beberapa warga menganggap bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan melainkan adalah kutukan.

