Tujuh Tayangan Korea di Tahun 2022 Terfavorit di Netflix, All of Us Are Dead hingga Little Women

Twenty Five Twenty One.

BANGKAPOS.COM -- Aplikasi streaming Netflix menjadi pilihan alternatif banyak orang untuk menonton film.

Sebagai salah satu portal streaming film terbesar di dunia, Netflix memang menyediakan banyak sekali film yang keren. Mulai dari genre romantis, thriller, action, drama, horor, sampai komedi.

Seperti diketahui, di tahun 2022 ini diwarnai berbagai tayangan Korea populer di Netflix yang mencuri perhatian.

Di antaranya ada kisah serangan zombie di SMA dalam serial All of Us Are Dead.

Kemudian ada sekelompok pengemudi dan mekanik yang harus menyamar demi membongkar upaya pencucian uang dalam Seoul Vibe.

Hingga kisah pengacara jenius dengan sindrom spektrum autisme dalam Extraordinary Attorney Woo.

Berikut ini deretan tayangan Korea terpopuler di Netflix tahun 2022.

1. All of Us Are Dead

Pertama ada tayangan zombie dari Korea, All of Us Are Dead.

Kisah sejumlah murid SMA yang terperangkap di sekolah mereka dalam wabah virus zombie mencuri perhatian penonton global.

Tercatat All of Us Are Dead ditonton sebanyak 127,4 juta jam hanya dalam tiga hari.

Aksi laga yang mendebarkan serta momen-momen pilu berhasil mencuri perhatian penonton Netflix.

Terbukti All of Us Are Dead berhasil melibas batas negara dan duduk di peringkat kelima dalam daftar Netflix Global Top 10 selama 10 hari sejak pertama ditayangkan.

2. Twenty Five Twenty One