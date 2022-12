GAWAT Skuad Prancis Terserang Virus dan Demam, Ini Daftar Pemain yang Absen Final Piala Dunia 2022

BANGKAPOS.COM, QATAR - Kabar buruk menghadapi Prancis jelang Final Piala Dunia 2022. Sejumlah pemain tim ayam jantan mengalami sakit karena virus.

Dengan sekitar 24 jam sebelum final Piala Dunia 2022 dimulai, kesehatan skuad Prancis sedikit lebih baik setelah dilanda penyakit.

Raphael Varane, Ibrahima Konate dan Kingsley Coman adalah pemain Prancis terbaru yang terkena virus tak dikenal, menurut beberapa laporan. Kabar tersebut muncul setelah Adrien Rabiot dan Dayot Upamecano terpaksa absen saat timnya menang di semifinal atas Maroko karena sakit.

Prancis vs. Argentina: Siapa yang Lebih Unggul di Final Piala Dunia?France vs. Argentina: Who Has the Edge in the World Cup Final?



Namun, L'Equipe kini telah melaporkan bahwa Varane, Konate dan Coman, serta Aurelien Tchouameni (pinggul) dan Theo Hernandez (lutut) adalah bagian dari latihan pada hari Sabtu. Hanya 15 menit pertama yang tersedia untuk media sehingga masih harus dilihat apakah para pemain ambil bagian dalam keseluruhan sesi.

Wabah itu terjadi pada saat yang lebih buruk bagi manajer Didier Deschamps, yang berusaha memenangkan trofi Piala Dunia keduanya secara berturut-turut . Dia dan timnya menghadapi pertarungan dengan Lionel Messi dan Argentina pada hari Minggu terakhir di Qatar.

Deschamps mengatakan dia telah mengambil "semua tindakan pencegahan yang diperlukan" untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut.

"Kami tahu ada penyakit yang menyebar di Doha," katanya kepada wartawan.

"Suhu turun sedikit, dan kami memiliki beberapa kasus gejala mirip flu. Kami semua berusaha berhati-hati agar tidak menyebar."

Video yang diambil hari Jumat menunjukkan skuad yang terkuras di lapangan latihan dengan sejumlah pemain jelas hilang dari grup.

Berikut ini beberapa pemain Prancis yang dilaporkan terkena dampaknya, dan apakah mereka akan pulih tepat waktu untuk bermain hari Minggu di pertandingan terbesar dunia:

Pemain Prancis yang bisa melewatkan final Piala Dunia

Rabiot, Upamecano, Varane, Konate dan Coman adalah keraguan utama untuk permainan tersebut pada awalnya.

Rabiot dan Upamecano dipastikan sakit setelah absen dalam pertandingan semifinal melawan Maroko, tetapi tampaknya ada peluang yang layak keduanya akan tersedia hari Minggu.

Namun, jika Varane dan Konate, yang bermain bagus menggantikan Upamecano melawan Maroko, absen, itu akan menjadi pukulan telak bagi Prancis yang mencoba mengulang sebagai juara untuk pertama kalinya sejak Brasil melakukannya pada 1962 .