Lima Drama Korea ini Tunjukkan Kisah Sejarah Negeri Ginseng, dari Reply 1997 hingga Bridal Mask

BANGKAPOS.COM -- Berikut ini lima drama korea yang menceritakan sejarah Korea Selatan ( Korsel ).

Selain fesyen yang luar biasa, peristiwa penting yang terjadi selama periode waktu disimpan dalam drama ini.

Drama Korea bertema historis biasanya berlatar belakang di era Joseon, seperti Alchemy of Souls dan Under the Queen's Umbrella.

Drama Korea tersebut pun memberikan gambaran bagi penonton mengenai sejarah Korea Selatan dengan baik.

Akan tetapi, bagaimana dengan drama yang memperkenalkan sejarah Korea Selatan pada dekade-dekade terkahir?

Selain gaya berpakaian khas jaman dulu, drama ini juga mempertontonkan sejumlah fenomena besar yang terjadi di Korea Selatan.

Yuk, simak lima drama Korea yang menyinggung sejarah Korea Selatan.

1. Reply 1997

Drama Korea ini adalah seri pertama dari Reply.

Drama Korea Reply 1997 mengisahkan kumpulan siswa sekolah menengah ke atas (SMA) yang menjalani hidup dan cinta pertama mereka.

Grup pertemanan ini terdiri dari Yoon Yoon Jae (Seo In Guk), Sung Shi Won (Jung Eun Ji), Mo Yoo Jung (Shin So Yul), Kang Joon Hee (Hoya), Do Hak Chan (Eun Ji Won), and Bang Sung Jae (Lee Si Eon).

Bagian menarik dari Reply 1997 adalah identitas misterius pasangan suami istri dari tokoh utama.

Hal ini membuat penonton menebak siapa kedua orang tersebut?

Reply 1997 dan Bridal Mask adalah dua drama Korea yang menunjukkan kisah sejarah Negeri Ginseng. (Kolase)

Sejarah yang diceritakan drama Korea ini adalah hal trendi yang terjadi pada akhir 1990-an, seperti grup idola H.O.T dan telepon umum.

