Cara Nonton Serial Kupu Kupu Malam yang Dibintangi Michelle Ziudith, Lengkap dengan Link-nya

Cuplikan serial Kupu-kupu Malam yang tayang di We TV

BANGKAPOS.COM - Serial Kupu Kupu Malam belakangan ini menarik perhatian publik. Web series yang dibintangi Michelle Ziudith, Kenny Austin, hingga Lukman Sardi ini memiliki jalaN cerita yang menarik bagi pe nonton.

Kupu Kupu Malam bercerita tentang seorang pekerja seks komersial (PSK).

Terdiri dari tujuh episode, serial garapan sutradara Anggy Umbara ini tayang di WeTV dan iflix sejak 25 November 2022.

Serial Kupu Malam bisa disaksikan di layanan streaming WeTV.

Anda hanya perlu berlangganan untuk mendapatkan akses VIP di WeTV.

Biaya berlangganan per bulan adalah Rp 25.000, per tiga bulan sebesar Rp 69.000, atau per tahun sebesar Rp 249.000.

Pembayaran bias dilakukan melalui GoPay, DANA, MasterCard, atau pulsa seluler khusus untuk pengguna Android.

Berikut ini link untuk me nonton serial Kupu Malam.

https://wetv.vip/id/play/j6p2f38gmfee8n4-Kupu persen20Malam/n00440gw0ys-EP01A: Kupu Malam

Sinopsis Kupu Kupu Malam

Kupu Malam berkisah tentang seorang mahasiswi cantik bernama Laura ( Michelle Ziudith).

Laura memiliki sisi lain di kehidupannya karena berprofesi sebagai PSK (pekerja seks komersial) karena tekanan yang tak bisa dihindari.

Laura pun menjadi wanita yang paling diinginkan oleh para pria hidung belang di Jakarta.

Namun, Laura memiliki prinsip untuk tak mengulang klien yang sama.