Siapa Kento Yamazaki Pemeran Utama Alice in Borderland 2, Dirumorkan Akan Menikah

Kento Yamazaki, pemeran utama Alice in Borderland

BANGKAPOS.COM - Kento Yamazaki kembali beraksi di serial Alice in Borderland Season 2. Sebelumnya di musim pertama, serial bergenre drama survival itu sukses di Indonesia.

Drama Netflix berjudul "Imawa no Kuni no Alice" atau dalam bahasa inggris "Alice in Borderland" ini diangkat dari manga berjudul sama karya Aso Har.

Disutradarai oleh Sato Shinsuke, Netflix merilis serial musim kedua Alice in Borderland Season 2 pada Kamis (22/12/20222).

Alice in Borderland Season 2 akan menjadi tayangan serial yang menemani akhir 2022 terutama untuk para penggemar filmnya.

Adapun serial ini dikabarkan akan mempunyai delapan epsiode sama seperti season pertamanya.

Beberapa aktor dari serial sebelumnya juga akan tetap tampil mulai dari Kento Yamazaki dan Tao Tsuchiya.

Pertemuan Kento Yamazaki dan Tao Tsuchiya pun menjadi pengobat rindu bagi para shipper hubungan mereka.

Sementara, Kento Yamazaki sang aktor kawakan Jepang sebelumnya memang dikenal kerap tampil menghiasi layar lebar.

Dilansir dari beberapa sumber, inilah sosok Kento Yamazaki, aktor tampan yang jadi pujaan banyak orang.

Kento Yamazaki, aktor kawakan Jepang bermain di Alice in Borderland (Instagram/kentooyamazaki)

Kento Yamazaki lahir di Itabashi, Tokyo pada 7 September 1994. Ia adalah seorang aktor dan model berkebangsaan Jepang.

Debut pertamanya di dunia entertainment pada 2010 dan berada di bawah agensi Stardust Promotion.

Kento Yamazaki direkrut ketika ia berada di kelas 3 SMP, bekerja sebagai seorang model dan debut sebagai aktor pada tahun 2010 melalui drama Atami no Sousakan.

Ia berperan sebagai seorang murid SMA misterius.

Pada tahun yang sama, ia juga membintangi serial Clone Baby (2010) sebagai seorang hacker.